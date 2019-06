மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் புதிய கல்வி கொள்கை நகலை எரித்து மாணவர்கள் போராட்டம் + "||" + Students struggle to burn copy of new education policy in Kumbakonam

கும்பகோணத்தில் புதிய கல்வி கொள்கை நகலை எரித்து மாணவர்கள் போராட்டம்