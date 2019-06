மாவட்ட செய்திகள்

ராமேசுவரத்தில் கோவிலுக்குச் சொந்தமான கட்டிடத்தில் அரசு கல்லூரி தொடங்க கோரிக்கை + "||" + Rameswaram In the building belonging to the temple Request to start Government College

ராமேசுவரத்தில் கோவிலுக்குச் சொந்தமான கட்டிடத்தில் அரசு கல்லூரி தொடங்க கோரிக்கை