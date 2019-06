மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணமங்கலம் பேரூராட்சி பகுதியில், குரங்குகள் அட்டகாசத்தால் நிம்மதி இழந்து தவிக்கும் பொதுமக்கள் - வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Monkeys Pump The civilians who lose their peace

கண்ணமங்கலம் பேரூராட்சி பகுதியில், குரங்குகள் அட்டகாசத்தால் நிம்மதி இழந்து தவிக்கும் பொதுமக்கள் - வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை