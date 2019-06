மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி பள்ளி ஆசிரியை இடமாற்றத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Impact of public road picketing on condemnation of teacher school transfer

ஊராட்சி பள்ளி ஆசிரியை இடமாற்றத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு