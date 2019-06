மாவட்ட செய்திகள்

அடங்கல் சான்றிதழ் பெற விரும்பும் விவசாயிகள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் அதிகாரி தகவல் + "||" + Officers who wish to obtain a Certificate of Inclusion can apply online

அடங்கல் சான்றிதழ் பெற விரும்பும் விவசாயிகள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் அதிகாரி தகவல்