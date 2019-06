மாவட்ட செய்திகள்

மழைக்காலம் தொடங்கும் முன்பு நல்லதங்காள் ஓடை அணையை தூர் வார வேண்டும்; விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Before the onset of the rainy season, the Naladangal stream should have a dry weekend; Farmers demand

மழைக்காலம் தொடங்கும் முன்பு நல்லதங்காள் ஓடை அணையை தூர் வார வேண்டும்; விவசாயிகள் கோரிக்கை