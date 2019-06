மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் மண்டபத்துக்கு செல்லும் படகு ரூ.25 லட்சத்தில் சீரமைக்கப்படுகிறது + "||" + The ferry to Kanyakumari Vivekananda Mandapam is being revamped at Rs 25 lakh

கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் மண்டபத்துக்கு செல்லும் படகு ரூ.25 லட்சத்தில் சீரமைக்கப்படுகிறது