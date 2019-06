மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலம் அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்தது சுற்றுலா பயணிகள் வரிசையில் நின்று குளித்தனர் + "||" + In the Courtallam waterfalls The water level is low

