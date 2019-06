மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை டவுனில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் ஆவின் பாலகம் என்.சின்னத்துரை திறந்து வைத்தார் + "||" + In Nellai Town Operating 24 hours a day The Palace of Avin milk

நெல்லை டவுனில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் ஆவின் பாலகம் என்.சின்னத்துரை திறந்து வைத்தார்