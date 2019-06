மாவட்ட செய்திகள்

தொழில் முனைவோர்களுக்குஅனைத்து உதவிகளையும் மாவட்ட தொழில் மையம் செய்து தருகிறதுகலெக்டர் பேச்சு + "||" + For entrepreneurs The District Industry Center provides all assistance Collector's talk

தொழில் முனைவோர்களுக்குஅனைத்து உதவிகளையும் மாவட்ட தொழில் மையம் செய்து தருகிறதுகலெக்டர் பேச்சு