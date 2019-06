மாவட்ட செய்திகள்

வைகை ஆற்றில் தடுப்பணை கட்டுவதற்கு, சட்டமன்ற மானிய கோரிக்கையின்போது நிதி ஒதுக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை மனு + "||" + To construct a barrier in the Vaigai river Of the legislative grant request When to allocate funds

வைகை ஆற்றில் தடுப்பணை கட்டுவதற்கு, சட்டமன்ற மானிய கோரிக்கையின்போது நிதி ஒதுக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை மனு