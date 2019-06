மாவட்ட செய்திகள்

தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தாதீர்கள்நெரூர் கிராம சபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Do not use prohibited plastics Collector's request at Nerur Grama Sabha meeting

தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தாதீர்கள்நெரூர் கிராம சபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் வேண்டுகோள்