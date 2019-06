மாவட்ட செய்திகள்

தாமதமாக வந்த பருவமழை கொட்டி தீர்த்தது வெள்ளக்காடாக மாறிய மும்பை மாநிலம் முழுவதும் கனமழைக்கு 9 பேர் பலி + "||" + All over the State of Mumbai Heavy rain 9 killed

