மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய நிலங்கள் வழியாக உயர்மின் கோபுரம் அமைப்பதை தடுக்காவிட்டால் போராட்டம் 6 எம்.பி.க்கள் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Struggle if the high tower is not blocked through agricultural lands Resolution at a meeting attended by 6 MPs

விவசாய நிலங்கள் வழியாக உயர்மின் கோபுரம் அமைப்பதை தடுக்காவிட்டால் போராட்டம் 6 எம்.பி.க்கள் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் தீர்மானம்