மாவட்ட செய்திகள்

ஒடுகத்தூர் அருகேமலைப்பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்3 பேர் கைது + "||" + Near Odugathur Confiscation of country guns concealed in the mountains 3 arrested

ஒடுகத்தூர் அருகேமலைப்பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்3 பேர் கைது