மாவட்ட செய்திகள்

விளைநிலங்களில் பதிக்க வைத்திருந்த குழாய்களுக்கு தீ வைத்ததாக 2 பேர் கைது மேலும் ஒருவருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + For pipes embedded in the fields Two arrested for setting fire

விளைநிலங்களில் பதிக்க வைத்திருந்த குழாய்களுக்கு தீ வைத்ததாக 2 பேர் கைது மேலும் ஒருவருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு