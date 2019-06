மாவட்ட செய்திகள்

நீடாமங்கலம் நகரில், போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்க மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் + "||" + In Needamangalam city, the construction of a bridge to prevent traffic congestion should begin immediately

நீடாமங்கலம் நகரில், போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்க மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும்