மாவட்ட செய்திகள்

சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடற்கரை சாலையில் வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி + "||" + Saturdays and Sundays On the beach road Refusal to allow vehicles

சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடற்கரை சாலையில் வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி