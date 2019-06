மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க கூடாதுஇயக்குனர் கவுதமன் பேட்டி + "||" + Do not set up a nuclear power station in Kudankulam Interview with Director Gowdaman

கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க கூடாதுஇயக்குனர் கவுதமன் பேட்டி