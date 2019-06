காரிமங்கலத்தில்மோட்டார்சைக்கிள் திருடனை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்த பொதுமக்கள்

மாவட்ட செய்திகள்

காரிமங்கலத்தில்மோட்டார்சைக்கிள் திருடனை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்த பொதுமக்கள் + "||" + In karimankalam Civilians caught by motorcycle thief and handed over to police

