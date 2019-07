மாவட்ட செய்திகள்

பெருந்துறை பேரூராட்சி பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டபாதாள சாக்கடை பணி போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மீண்டும் தொடங்கியது + "||" + Parked in the Perundurai panoramic area The sewer work was resumed with police protection

பெருந்துறை பேரூராட்சி பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டபாதாள சாக்கடை பணி போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மீண்டும் தொடங்கியது