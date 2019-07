மாவட்ட செய்திகள்

மடிக்கணினி வழங்கக்கோரி, கலெக்டர் அலுவலகத்தை கல்லூரி மாணவர்கள் முற்றுகை + "||" + To grant a laptop, Office of the Collector College students blockade

மடிக்கணினி வழங்கக்கோரி, கலெக்டர் அலுவலகத்தை கல்லூரி மாணவர்கள் முற்றுகை