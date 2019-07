மாவட்ட செய்திகள்

காளப்பநாயக்கன்பட்டி பேரூராட்சியில்பைபாஸ் சாலைக்கு நிலம் எடுக்க எதிர்ப்புகலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு + "||" + In panchayat kalappanayakkanpatti Opposition to take land on bypass road Public petition to the Collector

