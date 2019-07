மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கருணை அடிப்படையில் 10 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + The Collector gave the appointment of 10 people on the basis of mercy at a public grievance meeting

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கருணை அடிப்படையில் 10 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை கலெக்டர் வழங்கினார்