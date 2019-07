மாவட்ட செய்திகள்

உலக மருத்துவர் தினம்: சிறப்பாக சேவையாற்றிய டாக்டர்களுக்கு விருது கவர்னர் வழங்கினார் + "||" + World Physician Day Served better Award for Doctors Presented by the Governor

