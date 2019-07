மாவட்ட செய்திகள்

பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்துக்கு ரூ.2 கோடியில் புதிய கட்டிடம் முடிவடையும் நிலையில் கட்டுமான பணிகள் + "||" + Construction work on the completion of the new building at Poothalur Panchayat Union office at Rs 2 crore

பூதலூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்துக்கு ரூ.2 கோடியில் புதிய கட்டிடம் முடிவடையும் நிலையில் கட்டுமான பணிகள்