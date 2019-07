மாவட்ட செய்திகள்

வளர்ச்சி திட்டங்கள் முன்னெடுத்து செயல்படுத்தப்படும் புதிய கலெக்டராக பொறுப்பேற்று கொண்ட டி.ஜி.வினய் பேட்டி + "||" + Interview with DG Vinay, who is in charge as the new Collector who will carry out the development projects

