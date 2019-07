மாவட்ட செய்திகள்

மனு மீது நடவடிக்கை இல்லை என கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 2 பேர் தர்ணா + "||" + There are 2 people in the Collector's office as there is no action on the petition

மனு மீது நடவடிக்கை இல்லை என கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 2 பேர் தர்ணா