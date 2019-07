மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்த்து, நீலகிரியை தூய்மை மாவட்டமாக உருவாக்க வேண்டும் - திரைப்பட நடிகர் விவேக் பேச்சு + "||" + Excluding the use of plastic Nilgiris should be made a pure district

பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்த்து, நீலகிரியை தூய்மை மாவட்டமாக உருவாக்க வேண்டும் - திரைப்பட நடிகர் விவேக் பேச்சு