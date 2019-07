மாவட்ட செய்திகள்

கெத்தையில், மூடப்பட்ட அரசு பள்ளியை திறக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In Kethaiyil, Closed Government School Be open-Public request to the Collector

