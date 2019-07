மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூர் அருகே ஓய்வு பெற்ற தபால்காரர் வீட்டில் 16 பவுன் நகைகள்- ரூ.1¼ லட்சம் கொள்ளை + "||" + 16 pounds of jewelery - Rs.1.5 lakh robbery at retirement postman's house near Thirumanur

திருமானூர் அருகே ஓய்வு பெற்ற தபால்காரர் வீட்டில் 16 பவுன் நகைகள்- ரூ.1¼ லட்சம் கொள்ளை