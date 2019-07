மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டரின் அனுமதி கடிதத்தை போலியாக தயாரித்து, மர வியாபாரியிடம் ரூ.11 லட்சம் மோசடி - 2 பேர் மீது வழக்கு; ஏஜெண்டு கைது + "||" + Prepare the collector letter of approval Rs.11 lakh fraud for timber dealer

