மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கூட்டணி அரசுக்கு ஆபத்து இல்லை; நீர்ப்பாசனத்துறை மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி + "||" + There is no danger to the coalition government in Karnataka; Irrigation Minister DK Sivakumar

கர்நாடகத்தில் கூட்டணி அரசுக்கு ஆபத்து இல்லை; நீர்ப்பாசனத்துறை மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி