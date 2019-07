மாவட்ட செய்திகள்

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: மாற்றுத்திறனாளிகளின் குறைகளை அதிகாரிகள் கனிவுடன் பரிசீலிக்க வேண்டும் கலெக்டர் ஷில்பா உத்தரவு + "||" + Defective day meeting Grievances of alternatives Should consider Collector Shilpa orders

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: மாற்றுத்திறனாளிகளின் குறைகளை அதிகாரிகள் கனிவுடன் பரிசீலிக்க வேண்டும் கலெக்டர் ஷில்பா உத்தரவு