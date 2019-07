மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் 66 பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்புதல் கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல் + "||" + Collector Uma Maheshwari informed to approve 66 works under the Citizenship Program

குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் 66 பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்புதல் கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல்