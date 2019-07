மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி வலியுறுத்தல் + "||" + Tuticorin The public We need to raise awareness The Collector Emphasis by Sandeep Nanduri

தூத்துக்குடியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி வலியுறுத்தல்