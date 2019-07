மாவட்ட செய்திகள்

கணவருடன் மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றபோது விபத்து, வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியதில் தவறி விழுந்து பெண் சாவு + "||" + On getting to the speed barrier Slipping and falling The woman dies

கணவருடன் மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றபோது விபத்து, வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியதில் தவறி விழுந்து பெண் சாவு