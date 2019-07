மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கம்புணரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் வகுப்பறை பற்றாக்குறையால் மரத்தடியில் படிக்கும் மாணவர்கள் + "||" + Classroom shortage at Singambunari Government Men's Secondary School Students studying under the tree

சிங்கம்புணரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் வகுப்பறை பற்றாக்குறையால் மரத்தடியில் படிக்கும் மாணவர்கள்