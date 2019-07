மாவட்ட செய்திகள்

இறந்துவிட்டதாக கருதி மாதாந்திர உதவித்தொகை நிறுத்தம்: மூதாட்டிக்கு நிலுவைதொகையுடன் ரூ.50 ஆயிரத்தை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும், ராமநாதபுரம் கலெக்டருக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Assuming it is dead Monthly scholarships parking: To be paid as compensation with arrears to Old woman

இறந்துவிட்டதாக கருதி மாதாந்திர உதவித்தொகை நிறுத்தம்: மூதாட்டிக்கு நிலுவைதொகையுடன் ரூ.50 ஆயிரத்தை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும், ராமநாதபுரம் கலெக்டருக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு