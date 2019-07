மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலை சேர்ந்தவர்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு பிரசாரம் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வந்தனர் + "||" + Nagercoil people come from Kashmir to raise awareness about sexual violence

நாகர்கோவிலை சேர்ந்தவர்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு பிரசாரம் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வந்தனர்