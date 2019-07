மாவட்ட செய்திகள்

தாம்பரத்தில் மின்கசிவால் 4 குடிசைகள் எரிந்து சாம்பல்; சிலிண்டர் வெடித்ததால் பொருட்கள் நாசம் + "||" + 4 huts burnt ash by electrical leakage The cylinder explodes and the products are destroyed

தாம்பரத்தில் மின்கசிவால் 4 குடிசைகள் எரிந்து சாம்பல்; சிலிண்டர் வெடித்ததால் பொருட்கள் நாசம்