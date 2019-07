மாவட்ட செய்திகள்

பழனி பகுதியில், குளங்களில் மராமத்து பணிக்கு ரூ.9 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Palani area, Maratha in the ponds Rs.9 crore allocated for the work

பழனி பகுதியில், குளங்களில் மராமத்து பணிக்கு ரூ.9 கோடி ஒதுக்கீடு