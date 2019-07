மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே பரிதாபம்வீடு தீப்பிடித்து எரிந்தது; தாய்-மகள் கருகி சாவு + "||" + Pity beside Talawadi The house burned down; Mother-daughter karuki death

தாளவாடி அருகே பரிதாபம்வீடு தீப்பிடித்து எரிந்தது; தாய்-மகள் கருகி சாவு