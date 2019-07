மாவட்ட செய்திகள்

எருமப்பட்டி அருகே பரபரப்புபள்ளி கழிவறை சுவர் இடிந்து விழுந்து 2 மாணவிகள் காயம் + "||" + Excitement near the buffalo 2 students injured after school toilet wall collapses

