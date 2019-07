மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் பகுதியில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் கலெக்டர் பார்வையிட்டார் + "||" + The Collector visited the development work under the Citizenship Program in Tirumala

திருமருகல் பகுதியில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் கலெக்டர் பார்வையிட்டார்