மாவட்ட செய்திகள்

அமைப்புசாரா தொழிலாளர் நல வாரியத்தில்பதிவு செய்த தொழிலாளர்கள் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையாளர் அறிக்கை + "||" + Workers Aadhaar number should be attached Report of the Assistant Commissioner of Labor

அமைப்புசாரா தொழிலாளர் நல வாரியத்தில்பதிவு செய்த தொழிலாளர்கள் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையாளர் அறிக்கை