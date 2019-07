மாவட்ட செய்திகள்

மழை வெள்ளத்தில் நடந்து சென்றவர்கள் எலிக்காய்ச்சல் தடுப்பு மருந்து கட்டாயம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் : மும்பை மாநகராட்சி அறிவுறுத்தல் + "||" + People who walked in rain floods Rat influenza vaccine Must be taken

மழை வெள்ளத்தில் நடந்து சென்றவர்கள் எலிக்காய்ச்சல் தடுப்பு மருந்து கட்டாயம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் : மும்பை மாநகராட்சி அறிவுறுத்தல்