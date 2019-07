மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து பள்ளிகளிலும் பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவேடு அமல்படுத்த கோரிக்கை + "||" + In all schools Request for Implementation of Biometric Visit Record

