மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மீன்வளத்தை பாதுகாக்க சதுர கண்ணி வலையில் மீன்பிடிப்பது குறித்து பயிற்சி + "||" + To protect fisheries at sea Training on fishing

கடலில் மீன்வளத்தை பாதுகாக்க சதுர கண்ணி வலையில் மீன்பிடிப்பது குறித்து பயிற்சி