மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை + "||" + Customs should be charged only once a year Request of the Federation of Truck Owners Associations

ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை